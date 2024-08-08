探訪烏上合組織農業基地現代農業科技示範園

中評社北京8月8日電／據新華社報導，近日，記者探訪了位於烏茲別克斯坦錫爾河州的上合組織農業基地中烏現代農業科技示範園。隨著中烏雙邊關係進一步發展，農業領域正成為兩國經貿合作的新機遇和增長點。



該園區於2021年由中國楊凌現代農業國際合作有限公司和烏茲別克斯坦鵬盛工業園區發展有限責任公司共同設立，同年10月正式揭牌並投入運營。



楊凌現代農業國際合作有限公司副總經理陳兵表示，該園區可促進農業項目境外孵化，推動國內新品種、新技術、農機裝備、農資農具“走出去”和境外園區產品“流回來”，並有助於發展跨境種植，為國內涉農企業搭建科技示範、貿易往來和產能合作服務平台。



據悉，中烏現代農業科技示範園占地3500畝，目前已建設現代化設施農業大棚108畝、滴灌葡萄示範園1000畝、新品種試驗示範園1260畝，除了種植多種作物，還致力於推廣節水灌溉等種植技術。



烏茲別科夫是園區棉農，從事棉花種植已多年。他對記者說：“我現在用滴灌技術來灌溉棉花，這樣水分能直接到達棉花根部，不僅節省時間，還節省用水和人力。來園區工作後，我的收入增加了一倍。”



楊凌現代農業國際合作有限公司烏茲別克斯坦子公司負責人喬文介紹，中烏現代農業科技示範園還從中國引進優質種苗試種，根據當地氣候和土壤等自然條件進行推廣種植。最近，來自陝西省的6000株優質青砧蘋果種苗順利抵達園區並完成定植。