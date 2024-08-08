中韓經貿文旅農業合作推介會在韓舉行

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，中國（甘肅）—韓國經貿文旅農業合作推介會7日下午在首爾舉行。甘肅省委副書記石謀軍、中國駐韓國大使館臨時代辦方坤等出席活動並致辭。來自甘肅省及韓國政商界等170餘名嘉賓參加活動。



石謀軍致辭時表示，甘肅歷史底蘊厚重、區位優勢突出、資源禀賦優越、發展勢頭強勁，熱忱歡迎韓國企業到甘肅投資興業，共同開拓更大合作空間。相信在雙方共同努力下，甘肅和韓國各界的交流合作一定會邁上更高台階。



方坤表示，中韓建交32年來，兩國關係全面快速發展，兩國經貿領域的豐碩成果充分彰顯了中韓經濟合作的深厚根基和巨大潛力。特別推薦韓國朋友到甘肅走一走、看一看，領略中國西部的大漠雄渾和無限風光。也希望甘肅省政府和韓中文化友好協會以此次推介會為契機，共敘友誼，充分利用和發揮彼此優勢與潛力，進一步推動甘肅與韓國各產業深度融合，力爭打造中韓地方合作新樣板。



推介會上，甘肅省商務廳、農業農村廳、文化和旅遊廳、蘭州新區管委會和甘肅省國際物流集團代表分別做主題推介。在簽約環節，甘肅省特色農產品產銷協會、甘肅新絲路產業投資有限公司、甘肅文旅產業集團有限公司等48家企業代表同韓國企業代表簽署了經貿、文旅、農業合作協議。