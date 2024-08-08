中國為泰國航天發展開啟了機遇之窗

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，7月下旬，中國“嫦娥五號”探測器從月球帶回的珍貴樣品在泰國國家會議中心展出，這是泰國首次展示月球岩石，也是中國首次在境外展出月球樣品。月球樣品在泰國展出吸引了各界民眾、特別是各大中小學生組團前去參觀，反響非常熱烈。



“感謝中國對我們國家的幫助，讓我有機會近距離看到月球的樣子……”來自曼谷一所高中的學生說，他未來的目標專業是航天，希望能到中國學習。



此次展覽由泰國高等教育與科研創新部主辦，本網記者現場採訪了泰國政府官員、科研人員以及參觀群眾等人士，他們感謝中國對泰國航天事業發展的無私幫助與支持。泰國國家天文研究所所長薩蘭認為，這次展覽意義非凡，尤其年輕學生有機會觀察到月球樣品，激發了青少年的科研興趣，這將對泰國產生深遠的影響。



中國慷慨地與泰國分享航天知識與先進技術，頂尖航天院校為泰國培養航天技術人才



中泰兩國在太空技術領域的合作從早期一直延續到今天。2018年，中泰兩國已經在空間合作上簽署了諒解備忘錄，共同建設瀾滄江—湄公河空間信息交流合作中心項目、瀾滄江—湄公河遙感數據中心建設工程等。總部設在北京的亞太空間合作組織，成員國就包括泰國在內11個國家。該組織在太空技術領域開展了多項信息和知識交流活動，包括衛星開發和人力資源發展等。



“特別值得一提的是，亞太空間合作組織提供碩士和博士獎學金，讓更多泰國年輕人有機會在中國頂尖的航天院校———北京航空航天大學和哈爾濱工業大學學習並追逐他們的夢想。”泰國高等教育科研與創新部地理信息與空間技術發展局衛星研發辦公室主任理奇說。據介紹，亞太空間合作組織還組織了“太空營”活動，為對科學、技術、工程和數學感興趣的年輕人提供學習和實踐的機會，並教授他們如何運用太空技術應對自然災害等挑戰。