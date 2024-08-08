中國式現代化是中國的，也是世界的

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，盛夏時節，中國共產黨二十屆三中全會勝利召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署，再次向世界傳遞中國堅定不移推進高質量發展、高水平對外開放的強音，引發國際社會高度關注。國際輿論普遍認為，中共二十屆三中全會對中國和世界都具有深遠意義，期待中國式現代化和高水平對外開放給世界各國發展帶來更多機遇。風起雲湧非偶然，雲散月明有前篇。這種期待並非無緣無故。近年來，中國式現代化在自身推進過程中，為推動世界現代化發展進程已作出一系列重要貢獻，並將帶來更多發展機遇。



中國式現代化為世界各國探索現代化道路提供新思路。中國式現代化堅持獨立自主、自力更生，取得重大成就，成功打破了“現代化＝西方化”的迷思，破解了“獨立”還是“附庸”、“命運與共”還是“脫鈎斷鏈”的選擇困境，為世界各國尤其是發展中國家探索具有各自特色的現代化道路提供了有益借鑒。在不久前舉行的和平共處五項原則發表70周年紀念活動、全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議、第十二屆世界和平論壇等國際場合，“全球南方”國家代表紛紛表達同中國合作、向中國學習的迫切願望。



中國式現代化為全球經濟繁榮發展提供新動能。世界銀行報告顯示，2013年至2021年中國對世界經濟增長平均貢獻率高達38.6%，超過七國集團貢獻率的總和，是拉動世界經濟增長的第一動力。“一帶一路”倡議推動共建國家基礎設施互聯互通，使全球貿易成本降幅達1.8%。德國Statista數據平台預計，到2030年，“一帶一路”倡議將使全球GDP增長0.7%，到2050年將使全球GDP增長2.6%。中國向160多個國家提供發展援助，對150多個國家的直接投資超過1300億美元，推進一大批基礎設施和惠民生項目落地。中國建立中國—東盟合作機制、中非合作論壇、中拉論壇、中阿論壇等南南多邊合作平台，創設總額為40億美元的“全球發展和南南合作基金”，為近60個國家實施130多個項目，涵蓋減貧、糧食安全、抗疫、氣候變化等領域，為全球共同發展注入新動能。



中國式現代化為維護世界和平發展作出新貢獻。中國堅持走和平發展道路，並將其寫入憲法。中國是派遣維和人員最多的聯合國安理會常任國，是五核國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。在和平和安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中國努力探索中國特色的熱點問題解決之道，成功推動沙伊和解，促成巴勒斯坦內部和解，在烏克蘭危機上勸和促談。事實證明，中國邁向現代化，是和平力量的增長，為維護世界和平發展發揮了重要作用。