一碗勁辣面，吸引法國年輕人

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，巴黎奧運會正如火如荼進行中，大批遊客和運動員、媒體記者、網紅博主、影視明星齊聚巴黎。賽場外，坐落在巴黎聖母院附近的“功夫刀削面”餐廳，因為做法與口感正宗地道，小小的店面門庭若市，甚至吸引了影視與體育明星的光臨打卡，讓更多中國人看到了中餐在法國蓬勃發展的新面貌。巴黎的中餐館也乘奧運之風展現了餐飲文化出海的新景象。



與我們理解的傳統海外中餐不同，法國新一代中餐不再是融合了中西口味的西化中餐，其特點在於簡化菜品、強調原汁原味。新中餐用最地道的口味、最實惠的價格，首先滿足旅法中國人、特別是年輕人渴望正宗中餐口味的需求，接著出現“口耳相傳”現象，年輕一代中國人熱衷社交，把越來越多的法國朋友帶到中餐館，由此產生聯動效應，形成了一個正向的、年輕化的中餐文化傳播循環。



巴黎是歐洲大陸中餐館口味最豐富、數量最多、歷史最久的城市之一。中餐廳從上世紀70年代集中在唐人街，到如今分散在巴黎各個街區、包括地段最貴的巴黎核心區。中餐的樣式也從早期的粵菜、溫州菜，逐漸向更符合當前國內中國人口味喜好的菜系發展，例如雲南菜、四川菜、北京菜、山東菜。在這些菜系中，川菜獨占鰲頭，無論是炒菜、面飯還是火鍋，一度蔚然成風，川菜館成為巴黎最常見的中餐廳。到了最近十年，在川菜基礎上，巴黎的中餐界吹起了一股更為年輕的潮流風，以中式特色勁辣口味面條為主，餐廳店面小巧但極具設計感，不僅吸引中國人，更吸引了大批喜歡吃辣的法國年輕人。



雖然大部分法國中餐館做辣味菜肴時，會為顧客提供不同辣度的選擇，但記者發現，與大部分人認知所不同的是，很多法國人相當喜愛麻辣菜品，甚至無辣不歡。記者曾與一個法國大家庭共同品嘗巴黎的武漢菜館，這家兩位十歲上下的小男孩對最高辣度的辣子雞贊不絕口。記者在日常生活中也發現能吃辣、愛吃辣的法國人越來越多，一掃我們認為西方人吃不了辣的偏見。