三個維度看中國外貿給世界帶來什麼

中評社北京8月8日電／據央視新聞報導，“中國外貿正在加速”“外貿成為中國經濟的一抹亮色”……對於中國近期的外貿表現，不少國際媒體給出這樣的評價。7日，中國前7月外貿“成績單”公布：貨物貿易進出口總值24.83萬億元人民幣，同比增長6.2%。在上半年進出口增速逐季加快的基礎上，前7月外貿規模再創歷史同期新高。這在當前地緣政治風險較高、全球產供鏈受到干擾的背景下，殊為不易。



值得一提的是，中國外貿不僅量增了，質量也更優。前7個月，自動數據處理設備及其零部件、集成電路、汽車等機電產品出口增長8.3%，占出口總值近六成。這表明貿易結構持續優化，創新活力進一步顯現。其中，中國車企創造了出海“加速度”。比如，比亞迪公司前7個月出口新能源汽車達23.3萬輛，接近去年一年的出口量。該公司對《國際銳評》介紹說，公司累計研發投入約1400億，是全球研發人員最多的車企。這是中國外貿企業厚積成勢、奮力開拓的一個縮影。



外貿是經濟的重要晴雨表。中國外貿穩中向好，不僅體現了中國經濟的韌性與活力，也給世界帶來多重利好。



首當其衝的利好，就是中國這個超大規模市場機遇。韓聯社近日報導稱，在半導體出口的帶動下，韓國7月對華出口大增，這使得中國再次成為韓國最大出口國。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）評價稱，中國7月的進口表現“超預期”。分析人士認為，隨著中國實現高質量發展，消費個性化、多元化、品質化趨勢越來越強，將成為拉動進口的重要動力。而中國進一步擴大進口、穩妥有序擴大農食產品市場准入等，將為各國共享中國市場創造更多便利。



與此同時，中國因地制宜發展新質生產力，為世界帶來發展新動能。今年夏天，“中國製造”在巴黎奧運會大放異彩。1秒內能500次識別動作的芯片足球、會變色的乒乓球台、柔道和摔跤項目使用的高科技環保運動墊……中國企業利用大量創新科技、完備的產供鏈優勢和強大的製造能力，給世界提供了優質產品和服務。