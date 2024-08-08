上半年起訴破壞市場經濟秩序6.2萬人

中評社北京8月8日電／據央視新聞報導，8月8日，最高人民檢察院發布關於“檢察護企”專項行動主要舉措及階段性成效的通報。



為深入貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議、中央政法工作會議精神，加強對各類經營主體依法平等保護，營造法治化營商環境，助力經濟社會高質量發展，最高人民檢察院組織自2024年2月至12月開展“檢察護企”專項行動。專項行動開展以來，在最高檢的統籌指導下，各地檢察機關認真落實專項行動工作方案要求，以高質效辦理涉企案件為中心，結合實際創造性開展工作，扎實推進各項重點任務，護企工作取得新成效。



一、總體工作情況



檢察機關開展“檢察護企”專項行動，聚焦重點任務，依法平等保護各類經營主體，運用法治方式穩定社會預期、提振市場信心。上半年起訴破壞市場經濟秩序犯罪6.2萬人，同比上升36.5%。起訴民營企業關鍵崗位人員職務侵占、挪用資金、受賄等利用職務便利實施的涉企犯罪5827人，同比上升41.1%。檢察機關護航新質生產力加快發展。起訴侵犯知識產權犯罪8894人，同比上升45.5%；辦理知識產權民事行政訴訟監督案件1837件，同比上升74%；辦理知識產權領域公益訴訟480件。



二、主要舉措和成效



（一）強化領導指導，持續壓緊壓實工作責任



最高檢下發專項行動工作方案後，各地檢察機關聚焦專項行動工作重點，結合實際進一步細化制定工作方案。落實最高檢關於把“檢察護企”專項行動作為“一把手工程”的要求，大多數省級院檢察長親自擔任專項行動領導小組組長，定期聽取工作匯報，組織研究解決工作中存在的困難和問題。最高檢切實加強督促指導，於3月、6月分別組織召開全國檢察機關“檢察護企”專題培訓會議、專項行動推進會，進一步明確專項行動重點工作方向、提出具體要求。最高檢派調研組深入9省市詳細瞭解專項行動開展情況，就發現的突出問題向各省級院檢察長制發工作提示函、向各省級院下發工作通知，持續促進專項行動走深走實。



