香港最新外匯儲備資產4193億美元

中評社北京8月8日電／據新華社報導，香港金融管理局（金管局）7日公布，香港2024年7月底的官方外匯儲備資產為4193億美元，比2024年6月底的4163億美元增加30億美元。



金管局介紹，4193億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多。