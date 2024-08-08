聯農帶農富農產業競爭力持續加強

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，今年的中央一號文件提出，加強“菜籃子”產品應急保供基地建設。“菜籃子”連著城鄉兩頭，關係民生。當前，“菜籃子”產品供給充足、品種豐富、質量提高，市場體系逐步完善，較好保障了市場穩定安全供給，為滿足廣大人民群眾日益增長的消費需求發揮了重要作用。



盈盈夏日，生機盎然。在大同市陽高縣華聯現代農業產業園裡，五顔六色的小番茄點亮了人們的味蕾，晶瑩剔透的西紅柿在產業園裡畫出了一幅色澤艶麗的圖畫。



“‘陽高紅’品質非常好，果形周正、色澤鮮亮、果汁飽滿，我們會在采摘期一直進行跟蹤採購。”前來採購西紅柿的客商宋京岩對農產品質量連連點贊。



受到採購商青睞的“陽高紅”，因口感好、糖度高，夏季市場缺口巨大，成為全國各地蔬菜市場的暢銷品。



據介紹，大同作為北方夏秋冷涼蔬菜主要產區之一，長年氣候冷涼，光能資源豐富，晝夜溫差較大，決定了大同設施農業發展的獨特優勢。



小小“菜籃子”，裝著大民生。近年來，陽高縣大力實施農業“特”“優”戰略，以打造京津冀“菜籃子”為目標，把發展設施農業作為鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興的有力抓手，推動西紅柿種植面積逐年上升，效益日益增加。



在近日舉辦的“陽高紅”西紅柿產業發展大會上，大同市副市長孟維君介紹，當前，“陽高紅”西紅柿種植面積達到1.32萬畝，年產值可達3.5億元以上，每年可提供固定技術崗位2500個左右，累計帶動1.2萬餘農戶直接或間接受益，戶均年增收2萬多元。