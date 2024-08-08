資生堂半年凈利潤減99%將調整中國業務定位

中評社香港8月8日電／日經新聞消息，資生堂8月7日發佈的2024年1~6月合併財報（國際會計準則）顯示，凈利潤同比下滑99.9%，降至1500萬日元，遠低于市場預期平均水平（30億日元以上）。化粧品方面，中國市場和免稅商品的銷售出現下滑。另一個影響因素是計提了約200億日元的結構改革費用。



從資生堂各年1~6月的最終損益來看，受到新冠疫情直接衝擊的2020年轉為虧損213億日元（2019年為盈利524億日元）。雖然2022年出現回升，實現了162億日元的盈利，但因計提結構改革費用等原因，2023年再次惡化，利潤減少3成。



資生堂7日表示，在中國經濟環境不明朗的局面下，今年11月底將公佈包括根本性對策在內的新經營戰略。社長藤原憲太郎在接受日本經濟新聞（中文版：日經中文網）的採訪時表示，為了實現持續增長，“將調整機場免稅品銷售等旅遊零售業務和中國業務的定位。今後希望讓歐美業務進一步增長”。



該公司1~6月銷售額增長3%，達到5085億日元。由於日本業務表現強勁和匯率效應明顯，收入實現增長，但反映主營業務盈利情況的營業利潤為192億日元，下滑31%。除中國業務和免稅商品低迷外，通膨導致人工費用上漲，而且數位化轉型相關投資增加，這些因素也産生了影響。2024財年（截至2024年12月）全年預期（凈利潤增長1%，達到220億日元）保持不變。



從不同業務的核心營業利潤來看，旅遊零售業務下滑明顯，降至77億日元，只有上年同期的一半。按當地貨幣計算，旅遊零售業務的銷售額下降23%。亞洲的門市銷售額下降20%~25%。消費者的購買行為發生變化，這對業績造成影響，尤其是前往海南島的中國遊客的節約意識增強。因中國以外的訪日遊客增加，日本業務（增至兩倍以上）表現出色，因香水等香氛産品實現增長，歐美業務（增長20%~25%）表現強勁，但未能彌補亞洲業務的下滑。



中國業務也陷入苦戰，核心營業利潤為49億日元，同比下滑10%。中國大陸的門市銷售額下降10%~15%。化粧品國際品牌“SHISEIDO（資生堂）”大幅下滑20%~25%。在7日的財報發佈會上，資生堂首席財務官（CFO）廣藤綾子表示，“整個市場陷入了價格競爭”。



日本業務出現恢復。核心營業損益為盈利79億日元（上年同期為虧損36億日元），這是3年來首次實現同期扭虧為盈。該公司重點發展的高價位品牌“肌膚之鑰（CPB）”和“SHISEIDO”等表現出色。結構改革效果也顯現出來。



1~6月的凈利潤不到全財年目標的1%。廣藤綾子強調，“雖然目前形勢嚴峻，但我們仍維持預期不變。全公司將共同應對旅遊零售業務和中國業務的減速”。在中國，資生堂將繼續實施不依賴過度打折的戰略，注重盈利性。



結構改革也會繼續推進。該公司正在日本推進提前退休等措施，在中國關閉虧損門市並進行品牌的選擇和集中，在全球大力提高人才的生産效率。2024財年全年計劃共計提300億日元的結構改革費用。



通過採取一系列措施，預計本財年將成本削減150億日元，2025財年（截至2025年12月）削減250億日元成本。在業務環境面臨逆風的情況下，資生堂仍維持2025財年日本業務核心營業利潤達到500億日元（本財年為550億日元）的方針。