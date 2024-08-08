台北舉辦古跡日喚醒歷史記憶

中評社北京8月8日電／據新華社報導，“2024台北古跡日”7日啟動，主題為“漸層台北”，持續到年底的各式活動將邀請民眾走入老屋，聆聽文化遺存的歷史故事，瞭解台北如何成為如今色彩繽紛的現代城市。



台北城舊稱“台北府城”。清廷於1876年在台北設府，1882年興築台北府城，1884年完工。今年適逢台北建城140周年，台北古跡日較往年擴大舉辦，串聯台北市超過70處文化館所，共推出15條線路的40場導覽活動、2個攝影工作坊、4場台北建城主題講座、6場傳統工藝體驗，活動將於8月16日起開放報名。



15條導覽線路包含“步履追城：重現清代城門軌跡”“清代艋舺的信仰地圖”“府城內的時空想象”“清代古厝的尋憶之路”等，串聯台北市的清代古跡建築、文史資源等多元文化資產，引領民眾從建築遺跡中更親近城市的豐富內涵，用腳步丈量百年老城的空間尺度。



4場台北建城主題講座邀請多位島內文史專家，以清代建城為出發點，從建築特色、區域發展、鐵路變遷等角度切入，介紹近代台北與文化資產共生的案例，讓民眾進一步認識台北發展歷史。



台北市有超500處有形文化遺存，居全台之冠。當日，作為古跡日活動之一，“見城百事，老屋我城”影像征件比賽同步啟動，邀請市民深入台北市街區，用鏡頭捕捉老屋在城市中的珍貴身影和建築的特色之美。



