獲救金門士兵胡鈞翔返鄉

中評社北京8月8日電／據新華社報導，今年3月18日於泉州圍頭灣獲救的金門士兵胡鈞翔在有關部門結束對其調查程序後，7日由其家屬和金門民意代表陳玉珍陪同返回金門。



3月18日，有關部門在圍頭灣救起1艘失去動力的金門海釣船，船上2名人員均為金門人。其中，吳瑀暘為普通民眾，已於3月23日送返金門；胡鈞翔則因身份存疑被留置接受調查。期間，大陸有關部門妥善照料其生活。胡的家屬曾到泉州進行探望。



