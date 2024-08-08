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AI交流會 兩岸青少年同台競技
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2024-08-08 16:46:49
中評社北京8月8日電／據人民日報報導，首屆兩岸青少年人工智能交流活動暨第26屆IRO國際機器人奧林匹克福建省選拔交流活動近日在福建福州舉辦。此次活動以“未來海洋城市”為主題，設置競技、對抗、創意及無人機等多個項目，吸引兩岸約500名青少年參與。
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