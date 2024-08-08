】 【打 印】 
AI交流會　兩岸青少年同台競技
http://www.CRNTT.com   2024-08-08 16:46:49


　　中評社北京8月8日電／據人民日報報導，首屆兩岸青少年人工智能交流活動暨第26屆IRO國際機器人奧林匹克福建省選拔交流活動近日在福建福州舉辦。此次活動以“未來海洋城市”為主題，設置競技、對抗、創意及無人機等多個項目，吸引兩岸約500名青少年參與。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：