台灣缺電究竟是誰之過？

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，位於台灣屏東恒春的台灣第三核能發電廠（以下簡稱“核三廠”）1號機組歷經40年運轉後於近日停機，退出供電行列。台灣《遠見》雜誌近日公布“台灣能源轉型大調查”顯示，有91.8%民眾表示擔心核三廠1號機組除役後出現缺電危機，當中有73%的民眾表示非常擔心；台灣未來若出現缺電危機，91.3%的民眾認為是民進黨當局政策規劃有問題。



反復橫跳



核三廠1號機組停機，核能供電占比將從原先的6.3%下降至3%左右。2016年民進黨蔡英文當局上台時，曾承諾2025年達成“非核家園”。按照規劃，台灣核能發電將於明年底前退場。



島內各界普遍擔憂，少了核電這個基載電力後，台灣面臨的能源短缺問題將加劇。例如，核三廠1號機組停止運轉，就讓台灣出現約95萬千瓦的電力缺口。不僅僅老百姓害怕缺電，和碩董事長童子賢等知名人士近期陸續發聲，認為“核能不是敵人，地球暖化才是全民公敵”，呼籲台灣各界重新思考能源轉型。



或許感受到了壓力，台當局行政機構負責人卓榮泰日前接受日本媒體專訪，放風說“2030年後重新考慮使用核電”。但隨後台行政機構火速澄清表示只是“誤會”，讓外界一頭霧水。



民進黨高層談及能源政策時反反復復，早已引發外界不滿。台立法機構副負責人江啟臣質疑，民進黨之前強調2025年實現“非核家園”目標，台經濟部門負責人郭智輝一度說可考慮核能延役，後來又改口，而現在卓榮泰又說可以討論，民進黨的能源政策到底是什麼？這要給台灣民眾與產業一個切實交代。