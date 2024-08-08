韓Kakao創始人涉嫌操縱股價被逮捕起訴

中評社香港8月8日電／韓聯社報導，韓國IT巨頭Kakao創始人、經營改革委員會委員長金范洙涉嫌操縱股價8日被檢方逮捕起訴。



首爾南部地方檢察廳當天以涉嫌違反《資本市場法》為由將金范洙逮捕起訴。涉嫌與金范洙合謀的Kakao前代表洪銀澤和Kakao娛樂前代表金性洙均被不捕直訴。



檢方懷疑，金范洙涉嫌在Kakao去年2月收購SM娛樂的過程中投入約2400億韓元（約合人民幣12.5億元）操縱股價，將SM娛樂股價抬升至競爭對象HYBE的標購競價每股12萬韓元以上，由此阻礙HYBE標購。



檢方懷疑，金范洙在去年2月16、17、27日的三天裡與Kakao前投資總括代表裵宰鉉和私募基金運營公司“OneAsia Partners”合夥分363次高價購買SM娛樂股票進行股價操縱，價值1100億韓元。同月28日，金范洙還與洪銀澤和金性洙合謀分190次收購價值1300億韓元的SM娛樂股票。金范洙還涉嫌在此過程中未向金融監管機構進行大量持股彙報。



檢方據此認為，為了打破Kakao娛樂所面臨的經營困局，Kakao集團在收購SM娛樂過程中動用旗下子公司有組織地操縱股價，即金范洙指示集團高管暗自阻礙HYBE標購，並將與娛樂行業無關的Kakao和其子公司資金用於操縱股價。檢方還發現，涉案人員提前統一口徑，有組織地銷毀證據。



HYBE和Kakao曾圍繞收購SM娛樂一事產生矛盾，金融監督院方面于去年10月和11月提請檢方起訴金范洙等Kakao多名高管。之後，檢方對Kakao集團的部分辦公室進行查抄取證，上月傳訊金范洙並提請法院批捕。上月23日，法院以“有毀滅證據和潛逃之虞”為由簽發了逮捕證。