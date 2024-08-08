“五缺”惡化　台當局投資方案近六成泡湯

中評社北京8月8日電／據大公報報導，民進黨當局領導人賴清德於2019年擔任行政機構負責人時推動“投資台灣三大方案”，盼帶動投資與就業機會。但截至2023年底，核定的投資案件中，有近六成尚未完成投資。有台商指出，台灣“五缺”問題（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）越來越嚴重，尤其民進黨當局執意廢除核電，“缺電”日趨惡化，加之台海局勢持續緊張，還有誰敢來投資？



據中通社報導：民進黨當局推動實施“投資台灣三大方案”，包含歡迎台商回台投資行動方案（針對在大陸投資台商）、根留台灣企業加速投資行動方案（針對深耕台灣的大企業）及中小企業加速投資行動方案（針對深耕台灣中小企業）。



據報導，“投資台灣三大方案”共1500件通過審核，總金額預計達2.3萬億元，但審計部門2023年度總決算報告，點出資金並未如實到位問題。報告顯示，截至2023年底，核定投資案件1439件，方案將於今年底到期，尚未完成投資案件的仍有821件，占核定件數的57.05%。



中國國民黨“立委”王鴻薇質疑，投資有一半以上都沒有到位，賴清德當行政機構負責人時，工商團體都在反映台灣的“五缺”問題，現在上台後仍沒解決。這些都是讓廠商卻步的原因，經濟主管部門不要只做紙上數字“膨風”，而是應該真正去解決廠商的難題。



台灣民眾黨“立委”張啟楷也說，台灣“五缺”問題實際上一直沒有解決。這麼大的投資，廠商一定很謹慎，結果回來後又發現缺地、缺工，這是當局必須要協助克服的問題。