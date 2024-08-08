國台辦和公安部政府網站新增懲“獨”專欄

中評社北京8月8日電／據大公報報導，大公報記者關注到，國台辦政府網站7日新增“依法懲治‘台獨’頑固分子”專欄。點開頁面，首先映入眼簾的是頁面頂部“依法懲治‘台獨’頑固分子”的大標題。記者注意到，大標題字體進行了加大加粗處理，格外引人注目。其中“台獨”兩字為綠色，其餘字體為黑色。大標題後面的背景是鮮艶的五星紅旗和莊嚴的法庭。



在大標題下方，分為五個板塊，依次為：“清單在列的‘台獨’頑固分子”，“中共中央台辦、國務院台辦發言人有關表態”，“法律文件”，“舉報清單在列的‘台獨’頑固分子線索和罪行”，“舉報犯罪嚴重的新‘台獨’頑固分子”。在清單在列的“台獨”頑固分子板塊內，逐一列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數“台獨”頑固分子的名單。同時，網頁下方正中還公布了線索舉報郵箱。



記者注意到，公安部政府網站亦新增“依法懲治‘台獨’頑固分子”專欄。



以微知著、由小見大。國台辦、公安部政府網站的上述新變化，表明大陸方面對依法懲治“台獨”頑固分子的高度重視，再次向“台獨”頑固分子敲響警鐘。同時，新增專欄頁面上方明顯位置逐一列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數“台獨”頑固分子名單，既是一種震懾，也再次表明懲治“台獨”頑固分子針對的是極少數“台獨”頑固分子及其分裂行徑，並不涉及廣大台灣同胞。



今年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布實施《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。《意見》對極少數“台獨”頑固分子組織、策劃、實施“法理台獨”、“倚外謀獨”、“以武謀獨”等分裂行徑，明確適用分裂國家罪、煽動分裂國家罪的具體情形，規定相關犯罪所涉“首要分子”、“罪行重大”、“積極參加”等的認定標準。《意見》還明確對“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪案件可以依法適用缺席審判程序。