﻿取代美國　大陸市場成台自行車業“救星”

中評社北京8月8日電／據大公報報導，新冠疫情後大陸市場發展迅猛，不僅成為台媒口中台灣自行車產業的“救星”，更取代北美市場成為島內自行車“雙雄”巨大集團和美利達工業股份有限公司的全球第二大銷售市場。根據美利達的數據顯示，疫後自行車銷售量實現“三級跳”，今年上半年大陸市場銷量逼近60萬輛，年增1.5倍，台媒直言，台灣自行車產業高度依賴歐美市場的生態已經發生改變。



據台媒報導：美利達公司表示，近年來大陸對中高檔自行車的需求明顯增加，美利達目前除了在深圳、山東、南通設廠外，為拓展大陸銷售市場，還在大陸各地成立16家分公司，擁有2000多家分銷處。由於疫情期間並未緊縮店數，疫後自行車銷售量實現“三級跳”。美利達的統計數據顯示，今年上半年大陸市場銷量逼近60萬輛，年增1.5倍，大陸市場上半年營收占比已經達到四成，取代美國成為該公司的全球第二大市場，僅次於歐洲市場。法人表示，美利達自今年第二季度以來，大陸銷售量逐月翻倍增長，今年整體銷售量有望達到120萬輛，年增率估計超過六成，有望助攻美利達今年營收由逆轉正。



台灣另一家自行車大廠巨大集團深耕大陸市場超過20年，目前在大陸各地設有超過3000家分銷點，以針對不同消費人群的三大自有品牌捷安特、Liv和Momentumn，維持大陸自行車產業排名第一的地位。報導稱，隨著大陸居民生活方式的轉變，巨大集團在全球三大主力市場的營收占比也出現變化。歐洲市場在2020年至今年第一季度，營收占比維持在34%至40%。北美市場營收占比最高達22%，近年一路下滑，去年跌到15%，今年第一季度更掉到11%。而大陸市場營收占比卻從10%逐年攀升，去年達到24%，今年第一季度進一步提高到28%。法人表示，受惠於大陸高階產品銷售的持續強勁，預估巨大今年上半年大陸營收占比將達三成以上，穩坐巨大全球第二大銷售市場。



大陸“騎行熱”帶旺自行車業



另據大公報記者蘇榕蓉報導：台灣自行車品牌北京經銷商林先生向大公報表示，在營運方面，過去一年公司在大陸市場的表現尤為出色，營收大幅增長超過30%，這主要得益於公司在中高端市場的亮眼銷售成績。本地化生產加上瞄准中產階級的市場定位，讓他對大陸市場的未來頗具信心。