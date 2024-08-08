隴台同心共繪融合發展新藍圖

中評社北京8月8日電／據人民日報報導，“大西北的風情很吸引人。這裡的中草藥、石油石化、新能源、文創文旅，都是可以投資的重點方向。”近日，“隴台一家親 同心促融合——隴台經貿文化交流月”在甘肅舉辦，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏在活動中表示，近年來甘肅持續優化營商環境，推出多項促進隴台經濟文化交流合作的政策措施，不斷推動雙方經貿交流合作向深層次邁進，台商台企投資甘肅適逢其時。



本次活動內容涵蓋隴台基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流4大板塊，吸引台灣工商團體負責人、工青婦、科教文等各界人士近20個團組1200餘人赴甘肅參訪交流、洽談合作。隴台兩地攜手同心，共繪融合發展新藍圖。



搶抓發展機遇



甘肅作為共建“一帶一路”的內陸開放高地、戰略大通道和國際物流中心，是東西方經貿文化交流的中心節點和紐帶橋梁，吸引著投資者的目光。交流月活動期間，70餘名台商組成的“台商隴上行”團隊赴蘭州、武威等地考察交流，收穫滿滿。



“祁連山下商機無限。受益於大陸的西部大開發、‘一帶一路’等戰略機遇，不管是‘農’還是‘工’，甘肅發展潛力都值得期待。希望島內外的台商來甘肅走一走、看一看，快來‘卡位’覓商機。”在武威考察後，廣西有名的“辣椒大王”、台商莊久毅如是感慨。



“甘肅在新材料、新能源等領域非常有特色，在‘雙碳’經濟背景下，甘肅的產業優勢能給台商帶來共同發展的機會，期望通過這次活動找到新的商機，大家攜手共謀合作發展，實現互利共贏。”在深入蘭州走訪參觀後，廣東東莞台協會長陳宏欽說。



“甘肅地處大西北，歷史悠久、區位獨特，此次交流月活動為台商深入瞭解甘肅、進一步密切隴台交流合作創造良好契機，為台企投資興業提供新的選擇和機遇。”李政宏認為，甘肅近年來加快口岸建設，開放型經濟得到快速發展，雙方在現代農業、文旅康養、生物醫藥、精密機械等各領域交流合作前景廣闊。“甘肅目前各項市場要素成本較低，台商朋友們不妨把眼光多投向西部，挖掘更多商機。”他說。