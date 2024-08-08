星際客機宇航員明年2月乘“龍”飛船返回地球

中評社香港8月8日電／美國航天局官員7日表示，如果波音公司的“星際客機”飛船無法保證安全載人返回地球，兩名乘坐該飛船前往國際空間站的美國宇航員可能要等到明年2月乘坐美國太空探索技術公司的“龍”飛船返回地球。



這意味著原計劃在太空“出差”8天的這兩名宇航員，可能要在國際空間站滯留約8個月。



新華社報導，首次載人試飛的“星際客機”飛船6月5日攜美國宇航員巴裡·威爾莫爾和蘇尼·威廉姆斯升空，6月6日飛抵國際空間站。飛船原定6月14日脫離空間站返回地球，但由於出現推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。



據美國媒體報導，7月在新墨西哥州白沙導彈靶場進行的地面測試顯示，推進器工作期間，其中聚集的熱量或導致密封塗料膨脹，限制推進器燃料傳送並導致氦氣洩漏。新測試結果引發美國航天局內部圍繞“星際客機”風險和使用“龍”飛船的爭論。



美國航天局負責太空運營的副局長肯·鮑爾索克斯7日在媒體電話會上表示：“我們不是只能用‘星際客機’將機組人員帶回地球，我們可以使用其他飛船。”他說，目前團隊需要達成更多共識，更加認真評估其他選擇。



美國航天局近日將原定本月實施的“龍”飛船載人發射任務推遲了一個多月，希望可以給波音公司更多時間確定“星際客機”的故障原因和機組人員返航計劃。



“龍”飛船原計劃攜4名宇航員前往國際空間站。美國航天局商業載人項目經理史蒂夫·斯蒂克在媒體電話會上說，如果威爾莫爾和威廉姆斯要乘坐“龍”飛船返回地球，“龍”飛船將空出兩個位置，並攜帶相關物資。明年2月，這二人可與即將乘“龍”飛船前往國際空間站的兩名宇航員一起返回地球。



如果確定使用“龍”飛船，斯蒂克說，“星際客機”首先要實現自主無人脫離空間站，把對接口給“龍”飛船騰出來。要做到

這一點，“星際客機”軟件需要更新，波音飛行控制團隊也需要接受額外的培訓。