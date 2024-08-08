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日本宮崎縣發生7.1級地震
http://www.CRNTT.com   2024-08-08 17:24:39


　　中評社北京8月8日電／據新華社報導，8月8日15時42分，在日本九州島附近海域（北緯31.8度，東經131.7度）發生7.1級地震，震源深度30公里。

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