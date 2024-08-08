土耳其申請加入南非訴以色列“種族滅絕”案

中評社香港8月8日電／土耳其已正式向國際法院提交申請，要求加入南非在該法院發起的針對以色列涉嫌“種族滅絕”的訴訟案，此舉加大了國際社會對以色列政府施加的壓力，以要求其結束在加沙地帶的暴行。



半島電視台網據土耳其阿納多盧通訊社報導，包括土耳其常駐海牙代表塞爾丘克·烏納爾在內的土耳其代表團於本周三正式向國際法院提出了上訴請求。



土耳其外交部本周三在一份聲明中表示，土耳其“實施干預的決定，反映了我國對在法律和正義框架內解決巴勒斯坦問題的重視”，“人類和國際法的良知將追究以色列官員的責任。”



繼哥倫比亞、尼加拉瓜、西班牙、利比亞、巴勒斯坦和墨西哥之後，土耳其現已成為第七個正式尋求在這家聯合國最高法院內加入該案的國家。



半島電視台記者在伊斯坦布爾報導稱，土耳其的請求將加強針對以色列的指控。



記者指出，“當有更多力量參與此類案件時，針對罪犯的指控就會更加有力。”



哈馬斯（巴勒斯坦伊斯蘭抵抗組織）在Telegram上發表聲明，對土耳其的這一決定表示歡迎，並稱此舉證明了土耳其人民對巴勒斯坦事業的支持。



哈馬斯呼籲世界各國“立即採取措施”以在國際法院加入訴以色列“種族滅絕”案，並“努力形成統一戰線”，以結束以色列對巴勒斯坦領土的占領。



以色列在加沙地帶的攻勢已造成近40000名巴勒斯坦人死亡，並且摧毀了該地區的大部分領土，致使當地200多萬居民瀕臨饑荒。



在這起案件中，南非引述了以色列官員多次呼籲懲罰巴勒斯坦平民的言論，以指控以色列在加沙實施“種族滅絕”。



聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》將“種族滅絕”定義為“旨在全部或部分消滅一個民族、族裔、種族或宗教群體的行為”，包括殺戮和防止生育的措施。



南非於今年一月提起訴訟，並要求國際法院採取緊急臨時措施，以保證在案件審理期間停止對巴勒斯坦人的殺戮——審理過程可能需要數年時間。



對此，聯合國最高法院作出回應，命令以色列採取措施以防止加沙發生種族滅絕，包括停止殺害巴勒斯坦人並確保向平民提供人道主義援助。但法官們並未明確命令以色列停止進攻。



該法院在今年三月再次裁定，由於以色列封鎖導致該地區饑荒加劇，以色列必須確保基本糧食供應被毫不拖延地送至加沙人民。



兩個月後，國際法院命令以色列“立即停止對拉法的軍事進攻”，加沙大部分流離失所者都在那裡避難。但以色列政府仍無視這一裁決。



國際法院的裁決具有約束力，但沒有既定的機制來強制執行它們。聯合國安理會可以通過決議，以對違反法院裁決的當事方實施制裁，但是聯合國安理會針對以色列的行動經常會被美國的否決權所阻止。



在上個月的另一起案件中，國際法院在一份咨詢意見中宣布，以色列對巴勒斯坦領土的占領是非法的，必須“盡快”結束。



就在土耳其介入該種族滅絕案之際，以色列與土耳其之間就以色列在加沙的暴行爆發了愈演愈烈的口水戰。



今年七月，土耳其總統埃爾多安暗示土耳其可能會“介入”這場衝突以幫助巴勒斯坦人，從而引起了以色列官員的憤怒——尤其是該國外交部長卡茨。



卡茨在上周猛烈抨擊埃爾多安，並指責他將土耳其變成了一個“獨裁政權”。



土耳其外交部在本周早些時候表示，卡茨一直在散布有關土耳其及其總統的“謊言”。



土耳其外交部在一份聲明中指出，“一段時間以來，這個受到質疑的人的話並不能被嚴肅對待”，聲明補充稱，土耳其“將繼續以最強有力的方式支持巴勒斯坦人”。