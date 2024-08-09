林敏睿答中評：中華文化廣為傳播令人自豪

林敏睿（中評社 趙景彥攝） 中評社北京8月9日電（記者 海涵 實習記者 趙景彥）2024年＂文化中國·水立方杯＂中文歌曲大賽聯歡晚會於8月8日在水立方舉行，部分在京台胞受邀觀看晚會。台籍律師林敏睿接受中評社記者採訪時表示，“聯歡晚會中有許多來自世界各地的華僑，看到他們飽含熱忱地投入中國歌曲演唱，令人十分感動。”林敏睿說，尤其是比賽中的青年組、少年組，更是為活動增添不少活力。



談及中華文化的推廣傳播，林敏睿說，隨著中國大陸免簽政策的實施，可以在互聯網平台看到大量外國博主來中國旅遊，介紹中國的文化、飲食、景點等。“這讓我覺得非常自豪，也十分有助於中國傳統文化的傳播和民族自信的形成。”



林敏睿已經在北京生活了大概十四個年頭，在這裡，他讀了碩士、找了工作、成了家並生兒育女。他說，北京最大的特色就是非常包容、非常有活力。北京有很多外來人口，在飲食、交流等方面都很多元、開放。在這裡，只要你有自己的興趣愛好，無論是自行車、徒步，還是球類運動、朗誦，都能結交到同樣對此感興趣的朋友。



林敏睿還談到對兩岸文化交流的憧憬。他說，除了歌曲之外，以漢服、書法等元素為代表的中國傳統文化也可以在兩岸之間進行很好的交流。大陸有許多優秀的非遺傳承人，日後可以將更多非遺文化帶給港澳台僑胞。



在採訪中，林敏睿表示，這些年來，台灣經歷了多次“教改”，跟他小時候接受的教育已經有很大差距了，包括文言文比例降低、中國歷史地理相關內容被删減。“作為普通老百姓，我們無法左右政策制定者的方向。但是作為家長，我們可以替小孩子選擇他們成長的環境。這也是我讓小孩子在北京接受教育的原因，北京的教育資源以及對中國傳統文化的認同，都對孩子更有助益。”



據悉，北京市台辦自2023年起推出系列文化交流活動——“台胞看大戲”，定期組織在京台胞觀看優秀演出劇目，通過戲劇、昆曲、民樂、音樂劇、舞台劇等多種藝術形式，為台胞呈現傳統藝術與現代元素碰撞的文化盛宴。