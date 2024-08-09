台胞陳佑豪答中評：能繼承中華文化是幸運

台胞陳佑豪（中評社 趙景彥攝） 中評社北京8月8日電（記者 海涵 實習記者 趙景彥）2024年＂文化中國·水立方杯＂中文歌曲大賽聯歡晚會於8月8日在水立方舉行，部分在京台胞受邀觀看晚會。台胞陳佑豪觀後接受中評社採訪時表示，作為中國人，能夠繼承中華文化，其實就是一種得天獨厚的幸運。



“這個活動讓我感覺到非常溫馨、感動。”陳佑豪說，海外華僑感受到中華文化的親切或是來自家鄉的支持，那種感覺是非常特別的。



陳佑豪來自兩岸婚姻家庭，他的孩子在北京出生。陳佑豪說，希望自己的孩子以後也能參與類似的活動。“作為中國人，能夠繼承中華文化，其實就是一種得天獨厚的幸運。我也堅信，我們一定能將中華文化繼續傳承發揚光大。”



陳佑豪說，歌曲是一種“跨國的語言”，除了文字之外，他的旋律也傳遞出了許多中華文化的內在精神。中華傳統文化中有“宮、商、角、徵、羽”的旋律，這跟西方的“八音部”其實有一些原理上的不同。再加上，中文有各種方言、方言有更多不一樣的語調。比如，閩南語就有至少九個調，“當我們用閩南語講話的時候，對於聽不懂的人而言聽起來更像是一種音樂。”陳佑豪說，“我希望我的孩子可以有更多機會，接觸更多中文方言，這都是非常珍貴的文化遺產。”



陳佑豪說，文化是一個演進過程，中華文化也隨著時代與世界趨勢的演進做了一些轉變。希望不只是華人，之後會有越來越多外國人領略、學習中華文化的美。



據悉，北京市台辦自2023年起推出系列文化交流活動——“台胞看大戲”，定期組織在京台胞觀看優秀演出劇目，通過戲劇、昆曲、民樂、音樂劇、舞台劇等多種藝術形式，為台胞呈現傳統藝術與現代元素碰撞的文化盛宴。

