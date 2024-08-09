白馥萍答中評：中文走向世界，兩岸血脈相連

白馥萍（中評社 趙景彥攝） 中評社北京8月9日電（實習記者 趙景彥）2024年“文化中國·水立方杯”中文歌曲大賽頒獎儀式暨聯歡晚會於8月8日晚在北京水立方舉辦，部分在京台胞受邀觀看晚會。在京台青白馥萍觀後接受中評社記者採訪時表示，此次活動不僅是一次歌唱大賽、一場文藝表演，它更是一個中國文化軟實力和文化感染力的體現，可以看到中文的魅力正在慢慢的擴散到全球。



白馥萍指出，活動現場不同風格中文歌曲的演繹、由文化向心力聚在一起的融洽氛圍以及許多外國友人非常努力地講出帶有自己母語味道的普通話的場景都展現著中文的魅力。“中文歌曲把全世界的華人華僑還有外國朋友們的心全部都聚在一起，讓我感到非常的震撼。”



作為一名在京工作生活了七年的台青，白馥萍談到在兩岸文化交流上時說，台灣青年來到大陸最直接的就是要放開自己的心胸去感受，感受這裡人與人之間的溫度，感受這裡的大江大河、大山大海，還有千年歷史古跡帶來的文化底蘊。“這種心靈的震撼能夠帶給我們更多可以帶回台灣分享的故事，也更加能讓台灣青年感受到兩岸同源同種，我們的心靈和文化血脈緊密連接，不因為長久的物理空間隔絕而有所生疏。”



白馥萍指出，希望台灣青年可以以旅遊、求學、實習、就業等多種形式來到大陸體驗文化生活，結交大陸朋友。



據悉，北京市台辦自2023年起推出系列文化交流活動——“台胞看大戲”，定期組織在京台胞觀看優秀演出劇目，通過戲劇、昆曲、民樂、音樂劇、舞台劇等多種藝術形式，為台胞呈現傳統藝術與現代元素碰撞的文化盛宴。

