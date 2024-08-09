快評：賴清德想挑戰極限、比蔡走得更遠？

中評社快評／卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格近日接受中評社記者獨家專訪，談美國大選背景下的中美關係如何演變，也談到台灣問題，特別是對賴清德的看法，有很多獨到見解。



包道格認為，一，賴清德的520就職演說並沒讓美國完全滿意，現在已有微小的暗示性的跡象表明，賴清德想比蔡英文走得更遠；二，賴清德明年可能開始挑戰極限，就如當年陳水扁執政的第二年一樣，它可能變成華盛頓－北京－台北三角關係緊張的新來源；三，賴清德有傾向“兩國”的姿態，美國官員現在有點擔心賴清德不像蔡英文那麼值得信任。



包道格於2002年到2006年擔任“美國在台協會”台北辦事處長，曾代表小布什政府警告陳水扁不要推動“急獨”，在管控台海問題方面有豐富的經驗。



今年1月台灣大選結果揭曉後，包道格建議賴清德採“零意外”路線，善用與美方密切溝通的管道，確保美方事前知道台灣方面任何可能影響兩岸現狀的意圖或行動，而且是必須在正式公布前。包道格又建議，兩岸不妨透過“值得信賴中間人”協助，恢復官方溝通管道。



包道格瞭解台灣問題、關注台灣問題。包道格認為賴清德明年可能開始挑戰極限，是在分析多方面因素後作出的預測或判斷，與外界一般的看法吻合。520上台執政迄今，賴清德未推出任何緩和、改善兩岸關係的措施，台海局勢仍然複雜嚴峻。



賴清德想比蔡英文走得更遠，明年可能開始挑戰極限，這是嚴重警訊。問題是，賴清德想做，但做得到嗎？“台獨”挑釁一次，大陸的反制就推進一步，挑戰極限的結果必然是招致更沉重打擊。