數智賦能黑龍江傳統製造業轉型升級

在哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司衝剪分廠，操作者正在調整自動塗漆線機械手。（新華社） 中評社北京8月9日電／據新華社消息，生產組織智能化、在製品跟蹤網絡化、機器人作業自動化……走進被譽為“中國鋁鎂加工業搖籃”的東北輕合金有限責任公司，“科技感”撲面而來。



2024年上半年，東輕“數智化圓錠加工園區”正式落成。在這條由蘇聯援建的鋁合金中小直徑圓錠生產線上，機器人無需人工干預，通過全自動的定位和抓取，短時間內就能完成上料填裝等全套流程。“改造前，這條生產線各道工序均需人工參與，效率較低且伴有高強度重復性勞動。”東輕熔鑄廠設備保障組二級技師王驍睿介紹，“機器人操作在保障生產進度、提高作業質量的同時，有效緩解了崗位人手配置壓力。人機分離後，安全保障也得到了明顯提升。”



數智升級讓擁有七十多年歷史的鋁加工業老牌企業在新賽道中取得新突破。查閱整個生產流程的數據，點擊鼠標就可以；臟苦累險的“苦差事”，智能機器人就能出色完成；低效枯燥的作業，數字化機械臂就可以勝任……工人從生產作業的“主角”，變成了操控設備運行的“配角”，勞動強度降低的同時生產效率提升，老牌企業煥“新”升級。



東北老工業基地黑龍江集聚著一批關乎國家產業安全的裝備製造龍頭企業。在“數智化”大潮中，這些老牌企業積極擁抱人工智能等新技術，開拓著“老中生新”的新天地。



在哈電集團佳木斯電機股份有限公司的高壓電機數字化裝配車間，機器人手臂來回轉動，庫房裡一排排即將發往各地的電機整裝待發……這個數字化項目讓佳電股份在年初成功入選國家“數字領航”企業，今年，企業還將籌備開展19個信息化建設項目。



作為我國最大的發電設備製造基地之一，近年來哈電集團持續提升智能製造水平。“十四五”期間，哈電集團將投資10億元建設“數字哈電”。

