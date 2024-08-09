國家標準提升如何引領傳統產業轉型升級？

圖為東北輕合金有限責任公司生產車間。（新華社） 中評社北京8月9日電／據新華社消息，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對“健全推動經濟高質量發展體制機制、促進新質生產力發展”作出部署，其中專門提出“以國家標準提升引領傳統產業優化升級”。



標準引領，是一個國家步入高質量發展、參與高質量競爭的重要標誌。近年來，我國不斷提升強制性產品能效標準和安全標準，加快制修訂數字化、智能化、綠色化、低碳化等領域標準，牽引工業和消費品技術不斷升級。



我國空調產品的產量占據全球產量的80%以上。在產品質量領先的背後，要看到我國房間空調強制性能效標準歷經4次升級，超越歐盟、日本等能效標準，實現標準國際“領跑”。



強制性能耗限額標準倒逼傳統產業改造升級。今年4月發布的《煉化行業單位產品能源消耗限額》標準，大幅提高能耗限額指標，推動煉化企業加快更新落後的鍋爐、電機等通用設備。



“以國家標準提升引領傳統產業轉型升級，要最大程度釋放標準倒逼和引領的效能。”中國標準化研究院副院長李愛仙表示，下一步，要聚焦北斗、人工智能、物聯網、工業機器人等重點賦能領域，協同推進新興技術和傳統產業標準制修訂，不斷提升標準體系的開放融合水平。同時，加快制修訂能源資源消耗、污染物排放、碳足跡、循環利用等重點標準，下大力氣打通支持傳統產業優化升級的質量基礎鏈條。



當前，新興技術標準在引領傳統產業轉型升級方面成果豐碩。截至目前，我國已累計發布智能製造國家標準408項、主導制定國際標準48項，支撐我國智能製造裝備產業規模超過3.2萬億元，培育421家國家級示範工廠、萬餘家省級數字化車間和智能工廠。

