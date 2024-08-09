港股氣氛審慎　公用股穩陣受捧

圖：電能（00006）（大公報） 中評社北京8月9日電／據大公報消息，港股昨日反復上落，好淡略有爭持。先是低開回軟，最低見16665點，跌212點，然後好友出手，吸去低價貨，令恒指逐步回升，並重上17000點大關，最高見17023點，升146點，即高低來回358點。收市報16891點，微升13點或0.08%。全日總成交有所增加，達1028億元，較上日多64億元。



大市氣氛仍然審慎，頗有步步為營之感。因為外圍市況未明，其升降隨時會對港股帶來影響。不少專業人士乃一邊盯緊日股及美股期貨的動態，一邊進行買賣港股，確實忙個不了。日股昨日仍跌，好友失去依傍，更不知美股稍後開市又如何，如此不確定的市況使得大家繼續“細細注、大大聲”，而太多人短線操作，見利即收，也使大市稍高一點即見阻力。



不過，感覺上，大市已具充分條件“平安軟著陸”，原因之一是美日股大跌，因為過去升得多，又高杠杆，所以無險可守。港股呢？早已是環球市場的大弱股，根本只跌不升，沒有“倉位”何來“拆倉”？



20只熱門股中，昨日上升11只，下跌9只，上升仍占多數。上升股中，升得最好的是中海油（00883）和快手（01024）。下跌股中，比亞迪（01211）、攜程（09961）榜上有名。



中移動收市後公布業績，半年純利802億元人民幣，升5.3%，優於預期，中期息亦增至2.6元。此股繼續是中特估的王牌，應當之無愧。

