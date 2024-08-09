做深做實為僑服務　將溫暖送到僑界群眾心上

在福建省建甌市東峰鎮的福建建甌閩北烏龍茶科技小院，歸僑僑眷學員學習茶藝規範與禮儀。（圖源：魏永青攝） 中評社北京8月9日電／據人民日報報導，將為僑服務納入網格化管理、建立困難歸僑僑眷數據庫、加強對歸僑僑眷老人志願服務、依法維護僑界群眾權益……近年來，多地僑務部門多措並舉，幫助解決僑界群眾的急難愁盼，做深做實為僑服務，僑界群眾獲得感幸福感安全感進一步提升。



為僑服務融入網格化管理



“最近天氣真好，總想著出去逛逛，可惜孩子都在加拿大。我年紀大了，有時候自己出去也不方便。”不久前，家住河北省滄州市新華區華油社區74歲的僑眷劉自富無意間的一句話，讓社區網格員記在了心裡。



華油社區黨委書記高穎和社區工作人員經過調查發現，社區歸僑僑眷以中老年人為主，子女多在國外，一些老人外出活動不便。為了幫助老人實現心願，華油社區為22名歸僑僑眷組織了一次集中游覽活動。



僑界群眾中老年人占比高，如何提供個性化服務？滄州市新華區採取的辦法是將為僑服務納入網格化管理。全區建立網格40個，選出為僑服務網格員70人。網格員不僅要對轄區僑界群眾等開展調查摸底，建立信息數據庫，還要針對僑界群眾開展針對性服務，解決生活需求和難題。



新華區熙園社區網格員劉炳森專職為轄區內僑界群眾服務。“我們社區劃分成7個網格，每個網格都有一名負責僑界群眾工作的網格員。”他說，針對社區老齡僑眷、失孤僑胞等群體，網格員提供送餐、簡易體檢、修理家電、配送藥品等服務。為了更好瞭解僑界群眾訴求，當地還借助“136民意快遞”小程序，收集僑胞僑眷想辦理的事項。



“我們通過創新服務模式，希望把為僑服務的真心真情，融入到有溫度的網格裡，將溫暖送到僑界群眾的心坎上。”滄州市新華區僑聯主席韓占彪說。



作為基層治理的一種有效方式，網格化管理中如何積極發揮“僑力量”，對基層僑務工作提出了更高要求。



一些地方探索“網格＋僑”模式。在廣東省開平市，當地在475個網格的基礎上，通過僑團群、同鄉會等載體，同步建立“僑網格”，每個網格安排1名兼職僑務聯絡員。“作為僑胞，我很開心能為社區服務。”歸國華僑陳碧秀是僑園社區的一名兼職僑務聯絡員。因為熱心公益事業，她從美國回到家鄉後就加入志願組織，還在社區成立了志願服務站。在她的帶動下，許多僑胞僑眷“走進”網格，積極參與社區議事協商、民生服務保障、困難結對幫扶、公益慈善活動等工作。



一些地方推動基層多元共建、協同共治。在山西省太原市萬柏林區，當地探索建立“網絡大數據＋基層僑務工作者＋網格員＋志願服務”的四方融合模式，精準瞭解僑界群眾訴求。

