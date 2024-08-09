﻿國台辦：民進黨企圖拉無辜民眾墊背是徒勞

（新華社資料圖片） 中評社北京8月9日電／據新華社報導：國務院台辦發言人朱鳳蓮8日答記者問指出，民進黨當局故意將廣大台灣同胞同極少數“台獨”頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為“台獨”墊背，企圖借抹黑大陸來阻撓兩岸交流往來，只能說明其色厲內荏、顛倒黑白，完全是徒勞的。



有記者問：國台辦、公安部政府網站同步推出“依法懲治‘台獨’頑固分子”專欄，公布針對“台獨”頑固分子的線索舉報郵箱，引發島內關注。民進黨當局對此歪曲抹黑，稱大陸相關舉措對兩岸交流互動製造更多的障礙與傷害、阻撓兩岸人民往來交流，對促進兩岸良性交流沒有任何好處；並稱大陸沒有權力“懲治台灣人民”。請問對此有何評論？朱鳳蓮作上述回應。



朱鳳蓮指出，台灣是中國的一部分，國家絕不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。兩岸民眾高度支持有關依法懲“獨”措施，認為精準打擊“台獨”頑固分子的措施行之有效，也充分認識到依法懲治的是極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。



朱鳳蓮表示，清除破壞兩岸關係的害群之馬，目的是從根本上維護台海和平穩定、保障廣大台灣同胞安全福祉。越來越多的台灣同胞已經識破民進黨當局的險惡用心和欺騙伎倆，展示出參與兩岸交流的強烈願望，積極參與兩岸交流、支持兩岸關係發展。據統計，今年1至6月，兩岸人員往來208.3萬人次，同比增長99.5%，其中台胞來大陸192.8萬人次，同比增長103.2%。這充分說明兩岸交流合作的歷史大潮滾滾向前，不會因民進黨當局及“台獨”勢力的謊言和欺騙而受影響。希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，與“台獨”頑固分子劃清界限，積極參與兩岸交流合作，共同守護中華民族共同家園。