立足職責定位　做深做實政治監督

近日，中央紀委國家監委駐文化和旅遊部紀檢監察組與中國國家畫院開展聯合黨建活動。（中央紀委國家監委網） 中評社北京8月9日電／據中央紀委國家監委消息，在二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記深刻闡述黨的自我革命的重要思想，科學回答關於黨的自我革命的三個重大問題，明確提出推進自我革命“九個以”的實踐要求，為做好新征程紀檢監察工作提供了強大思想武器和科學行動指南。



作為中央紀委國家監委派駐機構，要充分認識自身職責使命，切實擔負起堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的重大政治責任，牢牢把握駐在單位職能職責和地位作用，緊緊圍繞習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署落實情況，在強有力、常態化的監督工作中彰顯“派”的權威和“駐”的優勢，保障駐在單位各項工作始終沿著習近平總書記、黨中央指引的正確方向前進。



嚴格執行“第一議題”制度，不斷增強政治自覺



用心用情深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻理解其中蘊含的世界觀和方法論，自覺用以武裝頭腦、指導實踐、統領紀檢監察一切工作。



系統理解習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想豐富內涵，跟進學習領會習近平總書記最新重要講話、重要指示批示精神，充分認識深化政治監督的重要意義，準確把握政治監督與中國式現代化的內在聯繫以及實踐要求，以理論上的清醒保持政治上的堅定，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。把“第一議題”制度作為堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的重要制度安排，對習近平總書記重要指示批示第一時間組織傳達學習研討、作出落實工作部署，將政治監督與具體工作相結合、將政治要求與具體工作相貫通，堅決糾正政治偏差，及時消除政治隱患。



不斷提升政治監督看家本領，在專題學習研討和具體實踐鍛煉中經風雨、長本事。如，駐文化和旅遊部紀檢監察組創立“文旅紀檢監察講堂”品牌，通過“請進來”授課同“走出去”體驗相結合的方式，深入瞭解駐在單位重要業務等實際情況。

