江西贛州：系統推進風腐同查同治

江西贛州經開區紀檢監察工委幹部針對風腐一體問題深入項目一線開展監督檢查，著力發現問題督促及時整改。圖為該區紀檢監察幹部在蟠龍棚戶區改造安居小區項目現場走訪。（中央紀委國家監委網） 中評社北京8月9日電／據中央紀委國家監委消息，國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎、黨執政興國的重要支柱和依靠力量，在全面推進中國式現代化進程中發揮著不可替代的重要作用。二十屆中央紀委三次全會明確將深化整治國企等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗作為年度重點工作任務。



江西贛州經濟技術開發區（以下簡稱贛州經開區）紀檢監察工委緊盯國有企業領域不正之風和腐敗問題，從國企甲方業主代表這一重點崗位入手，深化風腐同查同治。去年以來，共發現問題線索62件，立案40起，給予黨紀政務處分36人，留置3人，追贓挽損1600餘萬元。通過狠刹“一股風”、警醒“一批人”、治理“一領域”，推動國企領域政治生態持續淨化向好。



權力集中、資金密集，國企甲方業主代表成為風腐問題易發多發重點崗位



6月19日，贛州經開區某國有企業計劃合約部經理葉某，因非法收受材料供應商60餘萬元，被開除黨籍、開除公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



這是去年以來，贛州經開區紀檢監察工委查處的第30起國企甲方業主代表違紀違法案件。



作為江西省國家級經濟技術開發區，贛州經開區區屬國有企業承擔了政府性投資項目建設、國有資產經營管理、投融資等重要職能。2021年至2023年，全區國有投資建設工程項目768個，完成項目投資額251.16億元。



根據項目建設需要，國有企業向項目一線派出甲方業主代表，直接負責國企承建財政性投資項目的現場監督管理。據統計，贛州經開區區屬國企幹部職工約1100餘人，其中甲方業主代表就有110餘名，幾乎覆蓋經開區所有國有投資項目。有的甲方業主代表一人負責多個項目，而這些項目投資少則幾百萬元，多則近億元。

