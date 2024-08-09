郭一鳴：塞納河之水清兮濁兮？

中評社香港8月9日電／﻿資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，巴黎奧運會已經接近尾聲，但關於本屆奧運會開幕式的是是非非，各種爭論仍未平息，前幾天更傳出塞納河的河水有問題。媒體報導，歐洲多名奧運選手在塞納河游泳之後生病，被迫退賽。瑞士官員聲稱，一名參加過鐵人三項個人賽的運動員出現胃部感染病倒，但無法確定是否與塞納河游泳有關。法國、巴黎和塞納河的形象似乎出現危機，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）終於忍不住站出來反駁，甚至對那些批評者“爆粗”。



文章說，在近四小時的開幕式中，“歡慶”（Festivity）部分最惹爭議，一段扮裝表演者演出的宴會場景被指是摹仿意大利文藝復興大師達芬奇的著名畫作《最後的晚餐》，表演者不僅有變裝皇后和跨性別模特兒，連法國歌手也全裸全身塗藍現身，天主教會及基督教對此大為不滿，認為是褻瀆神明，連特朗普也指這場表演是“恥辱”。巴黎奧組委連番致歉，並悄悄下架YouTube官網的開幕式花絮影片。但開幕式藝術總監湯瑪斯.喬利（Thomas Jolly）否認受到《最後的晚餐》啟發，強調只是展示出奧林匹斯眾神的盛大歡愉。他和另一名參與表演者都受到死亡威脅，並慘遭網絡霸凌。



伊達戈在接受媒體專訪時以英語大爆粗口反駁批評者，為開幕式向世界展示巴黎的方式感到自豪，她表示，開幕式和奧運會至今獲得了令人難以置信的成功，在法國和歐洲極右派崛起的狀況下提供了希望。為了證明塞納河適合比賽，伊達戈在賽前還親自下河游泳。面對宗教界人士的憤怒，她卻扯到政治，當然無法平息爭議。但筆者同意，巴黎奧運開幕式，以及到目前為止的各項比賽和活動安排，的確很成功。



作為一名體育迷奧運迷，從開幕式至今，我每天晚上都看電視直播奧運比賽，包括江旻憓和張家朗分別在大皇宮奪金一刻、女乒單打決賽中國隊陳夢和孫穎莎對決、中國女排輸給土耳其飲恨出局、在凡爾賽宮舉行的馬術比賽等等，運動員和觀眾享受比賽過程，也享受比賽的場地和環境。有網站讓我用三句話來形容對於巴黎奧運開幕式以及到目前為止比賽安排的感受，我的答覆是：很法國、很巴黎、塞納河很有魅力。



文章說，法國歷來是一個爭論不斷的國家，無論政治、宗教，還是藝術、文化，總是在不停爭論，法國總統馬克龍就是一個國內國際備受爭議的政治人物，所以巴黎奧運會開幕式引起各種爭議，包括巴黎市長對批評者的憤怒反擊，這種現象很正常。長達四個小時的開幕式令人眼花繚亂，不少環節令人眼前一亮，即使當中有爭議有敗筆，亦難掩整體的創意和風采，就像欣賞王羲之的《蘭亭集序》，誰會在乎當中有幾處塗改？



巴黎是花都，被世人定格為浪漫和時尚。巴黎有羅浮宮，黃永玉說巴黎是畫家的搖籃和天堂，印象派是沿著塞納河發展起來的。巴黎奧運開幕式最惹爭議的，就是那一幕被指借摹仿經典名畫《最後的晚餐》來褻瀆神明的表演。但開幕式的歌者和舞者，以天、地、艾菲爾鐵塔、塞納河為舞台的構思和效果，都令人贊嘆。不過，百變女王Lady Gaga在塞納河畔的一段歌舞表演，遠沒有人們期待中那般震撼，Celine Dion站在艾菲爾鐵塔的壓軸演唱《愛的贊歌》，成為開幕式最令人難忘的一幕。



文章說，每一個在現場和電視機前觀看開幕式直播的人，看到各個奧運代表隊乘坐大小不同的游艇，從塞納河上向沿岸歡迎歡呼的觀眾揮手致意，看到塞納河兩岸一座座充滿藝術氣息的古典建築，和沿岸目不遐接的各種熱情浪漫的歌舞表演，一定都能感受到塞納河的獨特魅力。夢幻般的二○○八年北京奧運開幕式被各主辦國視為難以逾越的高峰，今次巴黎另辟蹊徑，舉辦露天奧運開幕式，各國運動員從塞納河上登岸進場，將艾菲爾鐵塔融入開幕式，僅此一項，已令世人對巴黎奧運刮目相看。



這個開幕式，把我帶到十一年前的巴黎之旅。那年夏天，筆者和幾個好友攜眷結伴歐游，巴黎是第二站，走在香榭麗舍大街、穿過凱旋門、登上艾菲爾鐵塔、游羅浮宮、凡爾賽宮，巴黎就像一幅迷人的畫卷，塞納河給我印象最深的是三五成群身穿很少布的男男女女，在河邊或躺或坐曬六月天的太陽。在巴黎那幾天，我的腦海中不斷浮現與這座古老城市有關的歷史人物和事件：拿破侖、路易十四、法國大革命、巴爾扎克、雨果、司湯達、羅丹、梵高等等。



看塞納河上的奧運開幕式，又想起一九九一年，六十七歲的黃永玉在巴黎背起畫架到處作畫，留下多幅塞納河的寫生，還寫了兩輯游記《沿著塞納河》、《翡冷翠情懷》。黃永玉文筆和畫筆一樣美，在書中提到很多與巴黎有關的大人物趣事。這次巴黎奧運之後，塞納河一定會留下更多的故事。