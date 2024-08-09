﻿拜登：特朗普若敗選　恐無法和平交接

圖：共和黨候選人特朗普在亞特蘭大的競選集會上講話。（圖源：路透社） 中評社北京8月9日電／據大公報報導，綜合路透社、法新社消息：美國總統拜登周三在專訪片段中警告，如果共和黨對手特朗普在11月大選中失利，他對白宮能否實現權力和平移交毫無信心。



拜登上月宣布放棄競選連任後，首次接受訪問。在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的專訪片段中，拜登被問及明年1月是否能夠實現政權平穩轉移時表示，“如果特朗普敗選，我完全沒有信心”。



2020年大選落敗後，特朗普多次質疑選舉結果，更煽動支持者衝擊國會山莊。在今年大選中，特朗普再次成為共和黨的大選候選人。早前，特朗普3月在俄亥俄州競選造勢大會上曾警告，如果他沒有當選，美國就會遭遇“血洗”，引發外界擔憂大選後可能會出現暴力流血事件。儘管特朗普後來表示，只是在談及美國從中國進口電動車的背景下，提到了相關字眼，主要是批評拜登的經濟政策。



拜登還說：“特朗普說到做到，而我們沒把他的話當一回事，所有那些有關‘如果我們輸了，就會發生一場血洗’，他是認真的。”拜登還不點名地批評特朗普，不能在勝選時候才愛國。完整的訪問內容預計將於11日播出。



民主黨副總統哈里斯目前已成為民主黨的預定候選人，只待8月19日的民主黨大會正式確認。路透與民調機構Ipsos上月進行的民調顯示，特朗普遭暗殺未遂的事件後，民眾擔心國家正在失控，憂慮11月大選可能引發更多政治暴力。