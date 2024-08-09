日本宮崎7.1級地震　發海嘯警報

圖：日本宮崎縣外海發生7.1級地震，當地有建築物受損。（美聯社） 中評社北京8月9日電／據大公報報導，據日本放送協會消息：日本九州宮崎縣附近海域8日下午發生7.1級地震。日本氣象廳對九州島及四國島太平洋沿岸發布了海嘯預警。新幹線、宮崎機場一度受到影響之外，鹿兒島縣有住宅倒塌。



據日本氣象廳公布，地震發生於當地時間16時42分（本港時間15時42分），震央位於日向灘海域、深度約30公里，宮崎縣南部地區震感強烈。日本廣播協會早些時候報導稱，此次地震為6.9級。地震發生後，氣象廳對九州島及四國島太平洋沿岸發布海嘯預警，預計浪高1米。宮崎縣有3人受傷，鹿兒島縣大崎町有一座兩層高的住宅倒塌，暫未有傷亡報告。



日本政府國土交通省表示，宮崎機場在地震過後，一度暫停飛機起降，有部分航班受到地震影響而取消。JR九州公司表示，受到地震影響，九州新幹線與西九州新幹線一度緊急停駛，當天傍晚已經重啟。



中國駐福岡總領事館以及中國駐大阪總領事館提醒中國公民注意防範地震。香港入境處表示，至今未有接獲港人求助。香港旅遊業議會表示，目前最少13個旅行團正在九州，涉及約320名團友，全部安全，行程未受影響。東瀛游表示，有6個旅行團、約160名團友，正在九州的熊本、鹿兒島及福岡，全部安全，暫時不會更改原定行程。