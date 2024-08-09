大圍住宅地補價12億　每呎約2300元

新地剛就香粉寮地皮完成換地補地價協議，金額為12.13億元，每呎2300元。若計及其收購此地所花的約4.05億元，其總地價約16.18億元，每呎樓面地價約3100元。（大公報） 中評社香港8月9日電／大公報報導，本港樓市仍未有跡象從跌浪中轉勢，市場對前景仍存疑慮之際，新地（00016）最近趁地價低潮期，已密密增加土地儲備，最新便就籌劃經年的沙田大圍香粉寮住宅項目，跟特區政府完成換地協議，涉及12.13億元，每呎樓面補地價只2300多元。該項目將提供約1200個單位，預計2031年落成。



過去1年多因樓市需求轉弱，疫後的樓盤銷售速度不似預期，發展商都減慢增加土儲步伐，特區政府大幅減少出售土地數量。不過，正當目前樓價仍未見止跌之時，本港龍頭發展商之一的新地，今年上半年賣樓成績超預期之餘，又成功籌組230億元銀團貸款，在資金充足，地價低迷下，不斷尋求增加土儲機會。



需鞏固斜坡及改善交通基建



過去3個月內，已知的落實粉嶺北新發展區內第10區一幅商住兼公共交通交匯處綜合發展用地的原址換地協議，以及上月斥6.19億元投得沙田源順圍小型商住地外，新地表示，剛就香粉寮地皮完成換地補地價協議。該地盤面積約42.3萬方呎，可建樓面約52.1萬方呎，補地價金額為12.13億元。若計及其收購此地所花的約4.05億元，其總地價約16.18億元，每呎樓面地價約3100元。



新地為發展此項目，須斥資為特區政府擴闊香粉寮新村以南的一條行車路至雙線行車道以供雙層巴士行走；新車路又要設車輛掉頭設施、行人路、巴士站及垃圾車停泊處等。此外，需要負責興建護土構築物、斜坡鞏固、渠務及污水收集系統等，因此，新地預計項目至2031年落成，屆時提供約1200個住宅單位。



資料顯示，屋宇署於去年2月份已批出該項目的建築圖則，可建4幢住宅大廈，其中2幢樓高23至25層，其餘2幢23至26層高住宅大廈則建在2層地庫之上，可建樓面逾52萬方呎。



由於粉嶺北項目暫只就首期發展完成補地價，次期則待特區政府收回項目範圍內第三方所持土地後，才再跟政府按機制完成餘下換地協議。整個項目的總商住樓面達336萬方呎，預料共建約600個單位。單上述3個住宅項目，已為新地增加約100萬方呎樓面的土儲，共可提供約2100個單位。此外，新地早前亦就其荃灣橫窩仔街13至23號商住項目的增建樓面及加入社福設施，跟特區政府完成改契補地價協議。該項目的可建商住樓面將原先的約16.76萬方呎樓面，增至約20.11萬方呎，所增約3.35萬方呎，所涉補地價約1億元。



去年至今 斥逾百億增土儲



此外，去年初斥逾47億元投得旺角洗衣街巨型商業項目，去年中則斥約30億元，為元朗兩個住宅項目完成換地協議，該3個項目的總樓面超過250萬方呎。因此，新地去年至今，已斥約逾101億元來增加土地儲備。