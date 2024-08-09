香港機場文化節開幕　工藝街看“非遺”

“游古戲今”展覽展出藝術家卓家慧及設計師劉俊傑的一系列互動體驗作品。（大公報） 中評社香港8月9日電／大公報報導，“香港國際機場文化藝術節2024”昨日開幕，昨日起至10月31日，客運大樓將會有一系列藝術展覽，展示本地藝術家與創意人才的藝術作品，向來自世界各地的旅客展現香港文化。



今年文化藝術節有展示本地傳統手工技藝的“香港工藝街”，介紹包括花牌紮作、港式奶茶衝調、中式點心與竹蒸籠製作、手雕麻將及“李漢港楷”字體等技藝，當中大部分工藝已列入為香港非物質文化遺產。參觀者可於展覽中，以刻有自70年代常用於香港招牌的“李漢港楷”字體的印章，製作個人化的香港街景明信片，並取得本地插畫家精心設計的限量版行李箱貼紙。



文化藝術節另設有三個展覽。位於接機大堂A區及離港層D與E行段之間的“躍動藝術之旅”、“如畫香江：江啟明作品展”展區，可欣賞動畫影片及水彩畫作，以城市面城市風貌、自然風光、地質面貌等為主題，從不同角度探索香港面貌。而在接機大堂至地面運輸中心緩坡道的“游古戲今”展區，則會展出一系列互動體驗作品，糅合中國傳統工筆畫與多媒體數碼科技，觀眾可自由配搭喜愛的畫作、顔色和花紋，創造專屬的動畫作品。



從事手雕麻將50多年的師傅張順景表示，麻將是香港市民生活的一部分，尤其在40、50年代非常流行，當時無論交際或應酬都會打麻將聯誼，他對手雕麻將式微感到可惜，希望在自然淘汰前有更多人認識這種手藝。



花牌設計師蔡榮基表示，這次與不同香港匠人合作展出，希望將香港非遺推廣至市民及遊客，讓全球知道香港的特色。