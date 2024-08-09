這是2023年1月20日在美國首都華盛頓拍攝的財政部大樓。（圖源：新華社） 中評社北京8月9日電／海外網評：美債狂飆拖累全球經濟發展



受美國近日經濟數據屢現疲軟、投資者擔心美國經濟陷入衰退的情緒影響，8月5日當天亞太多地股市大跌，一些市場出現恐慌性拋售。在一系列美國經濟數據中，美債問題受到廣泛關注。美國財政部稍早前公布的最新數據顯示，美債總額首次達到35萬億美元，不僅相當於中國、德國、日本、印度、英國五國的經濟總量之和，而且再創歷史新高。美國政府在化解巨債方面表現出的政治失能，不僅打擊市場對美國政府和美元的信心，而且嚴重拖累全球經濟發展。



債台高築成為美國近年來的常態。美國政府自上世紀80年代起大量舉債。1985年，美國從淨債權國變為淨債務國，此後債務規模不斷攀升。2017年9月，美債突破20萬億美元，2022年1月底突破30萬億美元。2023年6月以來，美債更是以每100天增加約1萬億美元的速度狂飆：2023年6月，聯邦政府債務規模突破32萬億美元，達到這個數字的時間比新冠疫情前的預測提前了9年；2023年9月，美債規模突破33萬億美元；2023年12月，這一數字達到34萬億美元，比美國國會預算辦公室2020年1月的預測提前了5年。時下，美債突破35萬億美元，可以說又一次刷新了債務上限。按照美國彼得森基金會的測算，將這些巨額債務分攤到美國民眾身上，相當於每人負債近10.4萬美元。美國雙線資本公司首席執行官傑弗里·岡拉克曾不無憂慮地表示，“美國已成為債務的海洋”。美國特斯拉公司首席執行官馬斯克日前更是就此發文稱，“美國正走向破產。”



美債野蠻生長的“土壤”是美元霸權。依托美元在國際貨幣體系中的霸權地位，美國在經濟政策上肆意妄為，貨幣政策激進多變、財政政策“寅吃卯糧”。去年6月，美國總統拜登簽署一項關於聯邦政府債務上限和預算的法案，這一法案暫緩債務上限生效至2025年年初，是自二戰結束以來美國第103次調整債務上限。據美國財政部數據，美國聯邦債務規模已從1990年的3.2萬億美元，一路飆升至如今超過35萬億美元，占美國國內生產總值（GDP）的比例早已超過120%。與此同時，由於美元霸權的存在，包括美國國債在內的美元資產受到全球貿易商和投資者追捧，從而讓美國能夠以極低成本吸納美元回流。特別是美國還通過量化寬鬆等超常規貨幣政策，壓低美元匯率和國債收益率，稀釋投資者權益，反復收割他國財富。正如法國前總統戴高樂慨嘆的那樣：“美國享受著美元所創造的超級特權和不流眼淚的赤字，它用一錢不值的廢紙掠奪其他民族的資源和工廠。”

