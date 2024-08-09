這個夏天，華裔青少年，見證“京”彩！

資料圖：非遺市集（圖源：新華社） 中評社北京8月9日電／據中國僑網報導，漫步故宮，感受恢弘歷史；圍坐老舍茶館，看京跤、品茶香；同天體驗榫卯藝術之精妙與科技描繪的“賽博未來”；嘗試冰壺運動，夜游長城之巔……



這個夏天，來自26個國家和地區的74名華裔青少年相聚北京，乘著音樂的“東風”，漫步在這個古老城市，感受這裡的歷史文化與科技前沿。



故宮博物院是開啟華裔青少年們“北京之旅”的首站，在紅墻黃瓦間，青少年們感受到歷史的分量。



“故宮比我想象中更壯觀。”來自馬來西亞的蘇芷珊告訴小僑，這是她第一次來到故宮，宏偉的宮殿群令她感到震撼和自豪。“這些建築在悠久的歷史中被保存得如此完好，就像一個窗口，向所有人展示中華傳統建築和傳統文化的魅力。”她說。



在京味十足的老舍茶館，華裔青少年們觀看了百年京跤、巧耍花壇、創新相聲、手影戲等文化表演。



來自新西蘭的譚路琦被豐富多彩的表演吸引，主動“請纓”近距離觀看魔術表演。隨著鈴鐺一搖、幕布一放，譚路琦驚奇地發現魔術師已經不知不覺地被綁在柱子上。“都說眼見為實，原來魔術不是假的，這太神奇了。”他驚嘆道。



陳列著諸多傳統工藝品的中國紫檀博物館讓華裔青少年們感受到中華傳統技藝的精巧。



步入館內，映入眼簾的雕刻藝術品讓來自沙特的安雅雲眼前一亮。“這些傳統雕刻作品和我以前看過的西方雕塑風格完全不同，每一個細節都雕刻得精致入微，讓我覺得十分新奇。”榫卯手工體驗也令安雅雲印象深刻：“不需要膠水、釘子等輔助材料，只通過木塊和木塊之間的咬合就能做出十分穩固的小板櫈，真是令人驚嘆。”

