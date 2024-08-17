中評編譯：AI時代需制定泛國家全面戰略

中評社首爾8月17日電（記者 崔銀珍編譯）韓國REAIM全球委員會議長、前外交部長尹炳世日前在韓國《中央日報》上發表專欄，指出現時AI的發展已經超越了安全層面，正在向安保領域擴散，需要制定泛國家性的全面戰略。文章編譯如下：



“在人工智能(AI)時代，外交的新局面被打開，外交方式也需要新的接近。”這是外交部長趙兌烈今年3月指出AI在外交、安保戰略方面的含義在增大時說的話。韓國國防部也在“國防革新4.0”的目標下，推進培養以AI為基礎的尖端科學技術強軍。向往AI三大國(G-3)的韓國政府(2023年全球人工智能創新指數上第6位)順應從生成式AI走向通用型AI(AGI)的時代趨勢，迅速行動是符合時宜的。



AI正在成為尖端技術主導地緣政治的第四次產業革命時代、戰略競爭時代的牽引車。AI的開發企業及主導AI的國家之間展開了技術霸權競爭，甚至被稱為AI主權。美國、中國、英國、新加坡、以色列等國家認為AI是左右國家競爭力的核心基礎設施，進而認為是國家安全資產，正在進行天文數字的投資。問題是，以前所未有的速度進展並正在擴大領域的AI有可能成為一把雙刃劍。從歷史上看，新尖端技術的發展就像普羅米修斯之火一樣，雖然文明的利器帶來了巨大的實惠，但也伴隨著危險。最近國際社會正在進行多種協商，並採取了相應的勸告、決議、方針、聯合聲明、國內立法措施。今年3月聯合國大會通過的“為可持續發展的安全、具有保安性和信賴性的AI系統”決議和今年5月韓國主辦的AI首爾峰會的“首爾宣言及意向書”就是很好的例子。

