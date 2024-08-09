最新突破！新能源乘用車零售銷量首超燃油車

中評社北京8月9日電／據新華社報導，歷史性超越！新能源乘用車國內月度零售銷量，首次超過傳統燃油乘用車，標誌著新能源車正成為市場主流。



8日，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會公布最新數據顯示，7月份，新能源乘用車國內零售滲透率達51.1%；常規燃油乘用車零售84萬輛，新能源乘用車零售87.8萬輛。



這一突破，是中國汽車工業轉型升級的生動寫照，也是全球汽車行業綠色轉型的重要里程碑。



2020年9月，我國新能源汽車生產累計達500萬輛；2022年2月突破1000萬輛；2023年7月第2000萬輛下線；到2024年6月底，國產新能源汽車累計產銷量均超過3000萬輛。



這一系列數字背後，是市場、政策、技術等多方面因素的共同助力。



造車新勢力以及部分互聯網企業，憑借技術創新和靈活的市場策略，成為撬動市場的“鮎魚”；傳統車企紛紛加大在新能源領域的投入，加速向電動化、智能化轉型……



汽車下鄉、減免購置稅、以舊換新等政策“春風”為新能源汽車市場持續釋放暖意。隨著產業布局更加完善、技術不斷成熟，中國新能源汽車煥發出強大的競爭力和創新力，從“星星之火”發展為“燎原之勢”。



乘用車市場月度滲透率首次突破50%，新能源汽車將“越跑越快”！

