攥緊中國種子：一粒種子的創新之道

中評社北京8月9日電／據新華社報導，一粒種子可以改變一個世界，一項技術能夠創造一個奇跡。一粒蕎麥種子又有怎樣的力量？



我國是世界蕎麥的起源中心，至少有4000年的栽培歷史。在雲南、新疆、西藏等地的部分地區，蕎麥是主要糧食之一。近日在河北張家口市康保縣舉行的一次研討會上，很多人發現，名不見經傳的蕎麥，也可以做到“好吃好玩好看”。



香氣溫潤的蕎麥茶沁人心脾，方便美味的蕎麥涼面暢銷市場，壩上草原一望無際的蕎麥花朵繪出美麗風景線……這背後的“密碼”，就是品種創新。中國農業科學院作物科學研究所研究員周美亮帶領團隊歷時8年，培育出適合種植、加工、旅遊觀賞的多個蕎麥新品種，為小雜糧發展健康產業、美麗經濟探索出新路徑。



小小蕎麥蘊藏著大市場。我國蕎麥常年栽培面積穩定在1500萬畝，年均總產量超過100萬噸，占全世界的30%至40%。當前我國已形成蕎麥規模化產業集群，產值逐年增加。



種子衹有扎根泥土才有生命力，產品衹有深耕市場才能提高競爭力。如今，“米袋子”“菜籃子”裡面的“米”和“菜”已經發生變化——老百姓要吃得更可口更健康。市場的新需求，就是種業創新的新課題。



好種子如何快些產出來？科技是催化劑。生物技術、信息技術等創新應用，大大加速了育種過程，提高精準度，推動誕生更多更好的新品種。



好種子如何撬動大市場？要瞄准市場需求，精準對接供需。新需求在哪？在人們快捷的現代生活裡，對健康美味的關注裡，電商、露營等新產業新業態裡。面對多樣化的需求，關鍵是有沒有對新趨勢的敏感。



瞄准需求，創新才能有的放矢。近年來培育的易蒸煮品種“中穀2號”“中穀25號”，快煮8分鐘就是油香四溢的小米粥，得到上班族點贊；小罐裝即食銀耳羹口感要黏稠，需要多糖成分含量多的品種，科研人員就精準研發；無糖茶飲料受歡迎，相關院所就與企業合作選育茶樹品種、創新種質，確保熱加工後品質穩定。

