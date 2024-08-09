河北省樂亭縣因地制宜：稻蟹共生　一田雙收

中評社北京8月9日電／據人民日報報導，作為沿海縣域，河北省樂亭縣近年來梯次推進鹽碱地綜合改造利用，在輕度、中度鹽碱地帶，推廣種植耐鹽碱作物品種、發展綜合種養、提升土壤肥力，將低產田變成糧食主產區和蔬果產地；在重度鹽碱地帶，採用挖塘降水、以漁治碱技術，引導漁民開展池塘養殖、工廠化養殖，不斷拓展多元化食物供給途徑。



建設“智慧大田”管理平台，鹽碱地變成魚米倉



來到河北省樂亭縣古河鄉，映入眼簾的是兩塊大牌子——“鹽碱地水稻高效利用示範區”和“鹽碱地漁業綜合利用示範區”。



“田裡種的是綠色稻米，蝦蟹藏在稻秧間……”園區硬件工程師段嚴嚴通過指揮室的大屏幕實時監測著8000畝水稻和稻田裡蝦蟹的長勢。



鹽碱地上種水稻不是一件容易事。段嚴嚴道出一個數據：經過測算，稻田最低水位不能低於8厘米。“這是請唐山市農科院專家實地調研確定的合理水位線，能保持淡水充足、減輕鹽碱化程度，還能維持水稻和蝦蟹的正常生長。”他說，眼下正值高溫天氣，稻田裡蒸發量大，必須及時補水。



點開園區的“智慧大田”管理平台，實時顯示著水位、水質、氣象、蟲情、苗情和土壤監測等數據。段嚴嚴指著屏幕上的水滴形圖標介紹，綠色的水滴圖標代表水位正常，紅色則預警缺水。這些信息來自分布在田間的水位傳感器，低於設置水位就發出預警，遠程控制閘門開關，汩汩水流從田間水泵自動抽出，實現稻田補水。



田成方、路相通、渠相連，富元粳3號、天隆粳優619、津原U99……耐鹽碱水稻如巨大的綠毯鋪展田間。沿著田埂行走，正值孕穗期的水稻鬱鬱葱葱，高度已達小腿，入住稻田的蟹苗穿梭在稻秧間。很難想象，眼前這片沃土良田，多年前還是撂荒的鹽碱灘。

