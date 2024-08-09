北京中軸線展覽在大興國際機場啟幕

中評社北京8月9日電／據人民日報報導，“北京中軸線——璀璨文脈 輝煌中軸”展覽8日在北京大興國際機場開幕。展覽由首都博物館和北京大興國際機場聯合舉辦，位於北京大興國際機場航站樓五層，免費面向公眾開放。



據介紹，展覽是北京推進博物館之城建設的又一場景創新，打破博物館傳統展覽空間陳設，將展覽與交通樞紐相結合，將機場公共空間打造成為展示和傳播北京中軸線文化及中華優秀傳統文化的重要平台，向國內外遊客充分展示北京中軸線的深刻文化內涵。



展覽依托首都博物館“輝煌中軸——紀念北京建都870周年特展”展陳內容，通過數字化巡回展覽形式，以“中軸剪影、中軸精粹、中軸全覽”三部分內容，全面展現了北京中軸線的前世今生和北京城市發展歷程，在“新國門”為觀眾奉上了一場可觀、可感、可體驗的中軸文化“大餐”。



又電 （記者吳艶麗）日前，“印記北京中軸線——大眾篆刻作品展”在中華世紀壇藝術館開幕。展覽展出300多枚篆刻作品，分為序篇、遺產中軸、文脈中軸、活力中軸四部分。專業篆刻者、篆刻愛好者等圍繞北京中軸線的古今文脈、傳承保護等主題進行創作，展現了北京中軸線的15個遺產構成要素、建築布局及其歷史文化。



開幕式上，《印記北京中軸線——大眾篆刻作品集》《大眾篆刻十八講》首發，主辦方向北京11所學校捐贈了這兩部圖書。展覽由北京市文物局、北京中軸線申遺保護工作辦公室指導，北京京企中軸線保護公益基金會、北京歌華文化發展集團有限公司、中華世紀壇藝術館主辦。據悉，展覽將持續至8月25日，其間還將組織開展一系列豐富多彩的活動。