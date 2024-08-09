國產智能手環成為生活小助手

中評社北京8月9日電／據新華社報導，午休時間，吃完午餐後，在上海市中山公園商圈工作的饒丹像往常一樣，來到公司附近的電子產品門店轉轉。



“這是今年新出的智能手環，可以識別100種運動模式，表帶的樣式也更多了。”在華為中山公園來福士門店，店員的介紹讓饒丹眼前一亮。



愛好運動的饒丹拿起展示樣品仔細體驗。“我從2017年就開始佩戴國產智能手環，當時手環的運動監測功能主要是記錄步數、監測心率、計算熱量。2020年，我買的手環又增加了游泳、騎車等運動監測功能。”饒丹說。



“這款新手環還能監測登山和滑雪！”饒丹驚喜地發現以前沒嘗試過的新功能，“價格只要200多元。”



“星空黑、羽沙白、拂曉粉……不同顔色的表帶也很時尚。”饒丹在展台前邊挑邊說，“手環已經成了我日常穿搭的亮點之一，可以根據當天心情和場合切換表帶風格。”



睡眠監測也是不少智能手環用戶使用較多的一項功能。饒丹回憶，以前睡覺時戴著手環不舒適，加上續航時間短，自己無法長期堅持使用這項功能。近幾年，隨著產品不斷迭代升級，“我戴著睡覺也毫無壓力了”。



如今，饒丹每天早晨都會習慣性地查看前一晚的睡眠報告，深度睡眠、核心睡眠、快速眼動期的時長和時段以圖表形式在手機端清晰呈現。每周手機應用還會推送一份整體趨勢報告，根據她的健康數據提供個性化飲食和情緒調節等建議。



“這幾年，國產智能手環在健康管理方面越來越專業了。”饒丹說，例如心率異常提示、血氧測量等。她注意到，有些手環內置的監測軟件，還獲得了醫療器械註冊證。



除了運動監測和健康管理，智能手環還有更多實用的“玩法”。以前出門，饒丹要帶上公交卡、門禁卡，去學校進修時還要帶校園卡。有了智能手環後，她一抬手便可無感進站、進門，路上買杯飲料，也可以使用手環上的離線支付功能。“信息提醒、鬧鐘設置、日程安排……手環已經成為我生活中少不了的小助手。”饒丹說。

