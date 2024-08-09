中評社北京8月9日電／據經濟日報報導，數字鄉村是鄉村振興的戰略方向，也是建設數字中國的重要內容。前不久，中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委等多部門聯合印發通知，公布第二批國家數字鄉村試點地區名單，並對組織開展試點工作提出具體要求。當前，隨著大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術的快速發展，數字技術正成為推進鄉村全面振興的重要動力。



黨的十八大以來，黨中央高度重視鄉村建設的數字化轉型，助推數字技術賦能鄉村振興。通過運用數字技術，傳統農業產業實現升級，農村第一二三產業融合發展加速推進。智慧農業建設速度加快，數字技術賦能農作物種植、動物養殖等的成效顯著，這解放了農村勞動力，還極大提升了資源利用率。例如，浙江省某地通過建設數字平台打造集技術服務、種植服務、購銷服務、政策服務、有效監管等於一體的智慧農業體系，使農民邁向共同富裕。



數字技術的有效運用，還培育出一批新產業、新業態。“數字＋文旅”“數字＋電商直播”等一批新業態在農村落地生根，成為激發農村發展的關鍵增量。數據統計，2023年，全國農村網絡零售額達2.5萬億元，同比增長12.9%，比2014年增長近13倍。



多年來，有關部門先後制定《數字鄉村發展戰略綱要》《數字鄉村標準體系建設指南》等一系列重要文件，從數字基礎設施建設、智慧農業打造、新業態新模式發展、治理能力提升等方面入手，加快推進鄉村振興數字化轉型升級，成績卓著。2022年1月份發布的《數字鄉村發展行動計劃（2022—2025年）》指出，到2025年，數字鄉村發展取得重要進展。鄉村4G深化普及、5G創新應用，農業生產經營數字化轉型明顯加快，智慧農業建設取得初步成效，培育形成一批叫得響、質量優、特色顯的農村電商產品品牌，鄉村網絡文化繁榮發展，鄉村數字化治理體系日趨完善。



也要看到，數字技術賦能鄉村振興還存在著一定的問題。比如，相關體制機制相對不夠健全，農村數字基礎設施建設較為薄弱，城鄉之間“數字鴻溝”現象明顯，“數字＋”應用場景不夠全面；城鄉融合發展過程中的一些技術要素、資金要素、人才要素流動受阻，導致技術供給、資金供給、數字人才供給不足等。對此，應多措並舉，以體制機制改革為突破口，築牢數字鄉村發展底座，為農業農村現代化發展注入動力。