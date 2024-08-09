三亞“圈粉”外國遊客

中評社北京8月9日電／據海外網報導，近日，“大批外國遊客湧入三亞”相關話題頻頻衝上網絡熱搜，海南三亞入境游熱度持續攀升。三亞是國內知名的熱帶濱海旅遊城市，憑借得天獨厚的自然環境和豐富多彩的人文資源，“圈粉”眾多外國遊客。



入境游大幅增長



“我喜歡逛三亞的夜市，清補涼、蝦餅、炒冰和各種水果，真是太美味了。”意大利遊客塔蘭特利說。



“我在三亞看到了很多水果，從來沒見過這麼小的西瓜。三亞的水果很便宜，我花20元人民幣買了5盒水果，要是在法國買這些，至少需要100多元。”一名法國旅遊博主稱，在三亞實現了“水果自由”。



7月中旬，來自新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、印度、越南、泰國和中國香港等地的1000多名遊客來到三亞。這是近年來海南迎來的規模最大的入境旅遊團。



記者從三亞市旅遊發展局獲悉：今年上半年，三亞接待入境過夜遊客31.98萬人次，同比增長264.98%。越南、蒙古國、泰國、新加坡等客源地的過夜遊客量已超過2019年同期水平。今年前5個月，接待俄羅斯遊客3.8萬人次，位列三亞入境遊客源地首位。入境遊客的增加提升了三亞在國際市場的知名度。



三亞的熱帶濱海資源、中醫康養和民族傳統文化等特色資源，長期受俄羅斯旅遊市場關注。日前，三亞市中醫院上榜《海南省第一批中醫藥健康旅遊基地名單》，不少外國遊客慕名前往體驗。



來自俄羅斯的拉瑪拉女士和兩個女兒到三亞旅遊，聽聞三亞市中醫院在中醫特色診療方面有較高水平，特地前來體驗。母女三人經過治療後，身體局部疼痛等症狀得到明顯緩解。2002年，三亞市中醫院在全國首創“中醫療養游”，建立三亞國際友好中醫療養院這一市場化平台，推出中醫藥文化體驗線路，已有超過10萬名入境遊客到三亞感受中醫藥康養的魅力。

