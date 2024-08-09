張江科學城見證以制度創新激揚發展之力

中評社北京8月9日電／據人民日報報導，百舸爭流，奮楫者先，上海張江這座昔日“醬菜小鎮”變身“科創策源地”。



駐足張衡路，上海光源照亮“微米界”，支撐用戶完成2萬多個前沿課題。一河之隔，羲和激光裝置的輸出功率相當於將10個太陽輻射到地球的總功率匯聚到一根頭髮絲上，助力“科研加速跑”。再向東行約150米，蛋白質設施牽住生命科學基礎研究的“牛鼻子”。



行走張江科學城，大科學裝置目不暇接，對“具有全球影響力的科技創新中心”有了直觀感受。



習近平總書記強調：“把科技創新擺到更加重要位置，踢好‘臨門一腳’”“浦東要在改革系統集成協同高效上率先試、出經驗”。深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，張江科學城“勇於挑最重的擔子、啃最硬的骨頭”，堅持以改革破題、為創新開路。



“沒有制度創新，何來產業創新？”藥明巨諾政府事務和公共關係部負責人孫靜打開話匣子。2016年落戶張江，企業專注的細胞免疫治療在國內還處萌芽期。未來產業何來經驗可循？特殊原料如何進口？生物安全風險怎麼防控？



一次“會診”蹚出監管新路。科經、商務、藥監、海關等12個部門上門“會診”、開出“藥方”：推動建立聯合監管機制，啟動特殊物品入境便利化試點，為生物醫藥企業特殊物料進口辟路徑。



一份“名單”激活新藥創研。推出生物醫藥企業“白名單”制度，助力生物醫藥特殊物品“進得來、通得快、管得住”。隨後，“浦東經驗”復制全國，我國迅速躋身全球細胞治療第一梯隊。



徜徉張江科學城，處處活躍著制度創新催生的“勢能”。

