世衛組織提示關注新冠感染異常增多

中評社北京8月9日電／據新華社報導，世界衛生組織日前警告，巴黎奧運會期間已有至少40名運動員感染新冠病毒和其他呼吸道疾病病原體，國際社會應關注夏季新冠感染異常增多情況，建議為最高危人群接種新冠疫苗。



世衛組織流行病和大流行病防範與預防部門代理主任瑪麗亞·範克爾克霍夫6日在日內瓦舉行的記者會上警告，來自80多個國家的數據顯示，感染新冠主要病原體、嚴重急性呼吸系統綜合征冠狀病毒2型（SARS－CoV－2）的人數近來持續增多。



據海外媒體報導，衛生機構可根據廢水監測數據分析病毒傳播狀況，提前兩到三周預測收治新冠感染者的醫院病床緊張程度。按照範克爾克霍夫的說法，廢水監測數據顯示，SARS－CoV－2的傳播速度“是已上報情況的2至20倍”。新冠病毒在夏季有如此高的傳播率並不尋常，其他呼吸系統病毒一般在寒冷季節肆虐。



據法新社報導，目前全球範圍內新冠陽性檢出率略超10%，歐洲地區的該陽性檢出率略超20%。範克爾克霍夫提醒道：“新冠仍未遠離我們。”她擔心，鑒於當前疫苗的低接種率和病毒的高傳播率，如果出現更厲害的新冠病毒變異毒株，高危人群感染後出現重症的風險“巨大”。



世衛組織呼籲各國政府加強應急準備，為最高危人群接種新冠疫苗和流感疫苗。